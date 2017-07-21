Установлены все организаторы и финансисты стычек 9 мая в Днепре, изучается роль Вилкула – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что дело о столкновениях 9 мая в Днепре успешно движется, изучается роль в событиях сопредседателя депутатской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Днепре.

"По делам 9 мая мы достаточно успешно движемся вперед. Все организаторы и финансисты этого столкновения были установлены и в настоящее время привлекаются к ответственности", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что 10 человек уже направлены в суд, а в настоящее время готовится подать в суд на тех, кто их организовывал и финансировал.

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"В этом деле также изучается роль народного депутата Вилкула. Я не исключаю, что и здесь мы можем получить соответствующие доказательства. Пока их недостаточно для объявления подозрения, но мы работаем", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного из разбитой головой забрала скорая помощь.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование по поводу профессионализма и правомерности действий полицейских.

По результатам расследования уголовного производства по фактам событий, имевших место 9 мая в Днепре, по состоянию на 18 июля установлена причастность к совершению преступления 17 человек, которым сообщено о подозрении. Среди них - три организатора, координатор, два "кассира" и одиннадцать активных участников массовых беспорядков (так называемых "титушек").