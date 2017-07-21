Луценко отметил увеличение на треть показателя рецидивной преступности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает увеличение на треть показателя рецидивной преступности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время оперативного совещания в прокуратуре Днепропетровской области.

"Обращает на себя внимание и требует реагирования увеличение на треть показателя количества рецидивной преступности ... Заброшена работа с поднадзорным элементом. На данный момент, боюсь, что давно уже полиция не следит за людьми, отбывшими наказание, и не принимает предусмотренные внутренними инструкциями меры", - сказал Луценко.

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Он отметил, что прокуроры должны проверить состояние этой работы и выполнение соответствующих инструкций.

По словам генпрокурора, как показывает практика, до 30% людей, отбывших наказание, осуществляют рецидивные преступления.