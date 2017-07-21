Задержали "беркутовца", нападавшего на "Автомайдан" в центре Киева - адвокат

Задержали еще одного "беркутовца" по эпизоду нападения на "Автомайдан", сегодня ему будет избираться мера пресечения. Об этом сообщила одна из адвокатов семей Небесной сотни Евгения Закревская на своей странице в Facebook.

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"Задержали еще одного "беркутовца", которого разыскивали по эпизоду нападения на "Автомайдан" 23.01.2014 года на ул. Щорса и Грушевского", - пишет она. Юрист назвала фамилию и инициалы "беркутовца" - Лобода С.П.

По информации адвоката, сегодня в Печерском суде ему будут избирать меру пресечения. Фамилия судьи - Пидпалый.

Как сообщал УНИАН, продолжается судебный процесс по делу экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.