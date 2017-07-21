Задержали "беркутовца", нападавшего на "Автомайдан" в центре Киева - адвокат

12:22, 21 июля 2017
Общество
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В январе 2014 года силовик нападал на майдановцев на улицах Щорса и Грушевского.

Экс-беркутовцу сегодня будут избирать меру пресечения / Фото УНИАН

Задержали еще одного "беркутовца" по эпизоду нападения на "Автомайдан", сегодня ему будет избираться мера пресечения. Об этом сообщила одна из адвокатов семей Небесной сотни Евгения Закревская на своей странице в Facebook.

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"Задержали еще одного "беркутовца", которого разыскивали по эпизоду нападения на "Автомайдан" 23.01.2014 года на ул. Щорса и Грушевского", - пишет она. Юрист назвала фамилию и инициалы "беркутовца" - Лобода С.П.

По информации адвоката, сегодня в Печерском суде ему будут избирать меру пресечения. Фамилия судьи - Пидпалый.

Как сообщал УНИАН, продолжается судебный процесс по делу экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

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Теги: #суд над беркутовцами