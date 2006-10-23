Быть ли православному храму в Бахчисарайском районе

Председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО обещает найти толерантное решение вопроса строительства православного храма в селе Голубинка Бахчисарайского района, против которого выступает часть мусульманского населения региона.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь А.ГРИЦЕНКО Алла ГОРЕВА, такую позицию крымский спикер высказал на прошедшей в канун мусульманского праздника Ураза-Байрам встрече с Муфтием мусульман Крыма Аджи Эмирали АБЛАЕВЫМ.

По словам А.ГРИЦЕНКО, в ближайшие дни он вместе с Муфтием мусульман Крыма и Митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем проведет совместный выезд в село Голубинка с тем, чтобы встретиться с людьми и на месте принять окончательное решение по ситуации со строительством православного храма. "Я думаю, что первый шаг был сделан, когда мы в Бахчисарае решили вопрос по рынку, который находился на месте мусульманских святынь. Также толерантно можно решить проблему и в Голубинке, - убежден глава крымского парламента. - Подобные спорные вопросы можно разрешить без нагнетания ситуации".

Как сообщила А.ГОРЕВА, в ходе встречи с Муфтием крымский спикер поздравил всех мусульман Крыма с праздником Ураза-Байрам и пожелал им здоровья, удачи и терпения. Муфтий мусульман Крыма подарил А.ГРИЦЕНКО Коран на русском языке.

Напомним, в бахчисарайском селе Голубинка возник конфликт между православными и мусульманами из-за инициативы строительства церкви на холме Кильсе-баир. Православные утверждают, что на холме в средние века располагался храм. Мусульмане выступают против строительства в этом месте православной церкви, уверяя, что холм Кильсе-баир является священным для них местом. Кроме того, крымские татары утверждают, что на холме покоятся останки их предков.