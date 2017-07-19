Российских гастролеров жестоко "кинули" в оккупированном Крыму: артисты говорят о миллионных гонорарах

Организаторы гастролей в оккупированном РФ Крыму "кинули" на деньги ряд российских артистов, среди которых певец, заслуженный артист России Вячеслав Малежик и сын народного артиста РФ Олега Газманова Родион, попавший недавно в базу "Миротворца".

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Некий Юрий Бондарчук приглашал российских артистов в курортные города, а после их выступлений не заплатит им ни копейки, говорится в сюжете российского телеканала НТВ.

Как отметила жена Вячеслава Малежика, ее супруг отыграл три концерта, однако денежное вознаграждение получил лишь за первый. В результате инцидента у певца резко ухудшилось самочувствие, и он попал в больницу с инсультом.

По словам женщины, организаторы "кинули" их на 1 млн рублей.

А сыну пропутинского певца Олега Газманова Родиону организатор сообщил о том, что денег за выступление не будет, уже тогда, когда собрался полный зал зрителей. Однако молодой человек с честью принял этот удар и все же спел для публики.