Окуева прокомментировала версию киллера о "случайном выстреле"

Чеченка Амина Окуева, воевавшая на Донбассе в составе добровольческого батальона, прокомментировала интервью подозреваемого в покушении на нее мужчины. Она назвала его версию откровенной ложью, пишет Обозреватель.

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"Наподобие того, что глок, оказывается, не он принес в коробке нам "в подарок", как это было в изначальной версии, представленной его адвокатом на той же "Стране", а, якобы, он наш. Также, оказывается, для чеченца, которым он представляется, взять фамилию жены - обычное и вполне нормальное дело, а поддельный паспорт и вовсе свободно продается где-то "между овощным и рыбным рядами" одесского "Привоза". Зато Динго подтвердил, что журналистом Ле Монд он вполне себе представлялся", - сказала Окуева.

Как сообщал УНИАН, киллер по прозвищу Динго в интервью изданию Страна рассказал, что планировал "спокойно жить в Украине и заниматься бизнесом", а с супругами Осмаевым и Окуевой общался ради написания книги. По его словам, никакого покушения не было, а перестрелка - следствие неосторожности, а также "мании преследования" Осмаева и Окуевой.