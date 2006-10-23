Синоптики прогнозируют резкое похолодание

Завтра на территории Украины ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром в южных, восточных областях и в Крыму туман.

Температура ночью 5-10° тепла, на побережье морей 12-14°; днем 13-18° тепла, в южной части до 21°.

25-26 октября облачно с прояснениями. 25 октября в западных, северных и центральных областях, а 26 октября в центральных, восточных областях и южной части дожди; на остальной территории без существенных осадков. Местами туманы.

Температура ночью 8-13°, днем 13-18°, 25 октября в южной части до 22°; 26 октября в западных, северных и центральных областях снижение температуры ночью до 4-9° тепла, днем до 11-16°.

27-28 октября местами небольшой дождь (27 октября в восточных областях, Крыму и Приазовье, 28 октября в западных областях без осадков).

Температура ночью 4-10° тепла; днем 27 октября 12-18°, на юге до 21°, 28 октября снижение дневной температуры на 5-8°.

В течение 29-30 октября в Украине ожидается резкое похолодание: ночью до 2-8° мороза, днем до 2-8° тепла, в северных областях местами до 0-2° мороза, на юге ночью до 0-6° мороза, днем до 4-10° тепла; днем 31 октября в западных областях, в течение 1 ноября в Украине (в восточных областях - только днем) повышение температуры на 3-5°.

29 октября в Украине, кроме западных областей, 30 октября в восточной части местами небольшой дождь и снег; на остальной территории, а 31 октября - 1 ноября в Украине без осадков.

Завтра в Киеве и области без существенных осадков. Температура в Киеве ночью 7-9°, днем 16-18°; по области ночью 5-10°, днем 13-18°.

25 октября облачно, временами дождь; ночью и утром местами туман. Температура ночью 8-13° тепла, днем 13-18°. 26 октября облачная с прояснениями погода, без существенных осадков; снижение температуры ночью до 4-9° тепла, днем до 11-16°.

27-28 октября в столице и области местами небольшой дождь, лишь ночью 27 ноября без осадков. Температура ночью 4-9° тепла; днем 27 октября 13-18°, 28 октября снижение до 6-11°.