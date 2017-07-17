Еще одна российская актриса собралась с гастролями в Одессу, активисты обратились в СБУ

Актриса Нонна Гришаева, которая известна зрителям по фильму "Папины дочки", собралась в Одессу, даже несмотря на то, что в июне попала в базу "Миротоворца". Артистка хочет приехать в Украину и сыграть в спектакле "Варшавская мелодия". Одесские активисты уже отреагировали на афиши с Гришаевой, развешенных в городе.

На своей странице в Facebook они написали, что направили обращение в СБУ и Госпогранслужбу с требованием отреагировать на визит Гришаевой в Украину.

Читайте такжеТолько после согласования с СБУ российские гастролеры смогут выступать в Украине - Кириленко

"На 21 июля этого года анонсирован прощальный спектакль "Варшавская мелодия" с участием Гришаевой. Спектакль должен состояться в Одесском театре юного зрителя им.Юрия Олешы, на ул.Греческой, 58. Известная актриса (уроженка Одессы - сейчас гражданка РФ) Нонна Гришаева летом 2016 нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, въехав на территорию оккупированного Крыма с территории РФ. В Крыму она посетила детский лагерь "Артек", в котором приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов. Сейчас находится в базе сайта "Миротворец". В связи с этим надеемся на государственную позицию соответствующих структур Украины, которые должны принять меры", - написали активисты.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее под запрет "Миротворца" попала певица МакSим.