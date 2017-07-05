"За Крымские ночи": еще одна российская певица попала под запрет "Миротворца"

Российская певица Марина Абросимова, которая известная под сценическим именем МакSим, пополнила базу преступников украинского Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины "Миротворец", о чем сообщается в разделе "Чистилище".

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"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма", - сказано в сообщении о причинах попадания певицы в базу.

В июле 2015 года певица МакSим выступала на сцене фестиваля "Крымские ночи", который проходил в Ялте.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, с начала года ГПСУ запретила въезд в Украину 70 артистам.