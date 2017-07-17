Украина передала Италии создателя одной из самых масштабных схем по отмыванию средств - Луценко

Сегодня Украина передала Италии создателя одной из самых масштабных в истории Итальянской Республики схем по отмыванию средств - Джузеппе Дональдо Никосию.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"Указанный злоумышленник украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира. Весной этого года по результатам хорошо спланированной операции был задержан СБ Украины. Благодаря профессиональной и добропорядочной работе ГПУ и МВД процедура экстрадиции Никосии была завершена за три месяца и сегодня в сопровождении итальянской полиции правонарушитель отправился на родину, где вскоре предстанет перед судом", - написал Луценко.

По словам генпрокурора, после передачи Италии похищенных произведений искусства данное событие стало очередным шагом к укреплению Украино-итальянского сотрудничества между правоохранительными органами.

"(...) дает основания рассчитывать на конструктивную позицию Италии по делу Виталия Маркива", - считает Луценко.

Как сообщал УНИАН, заместитель командира взвода батальона им. Кульчицкого (добровольческое формирование Национальной гвардии) Виталий Маркив был задержан 30 июня в Италии по подозрению в убийстве гражданина Италии, фоторепортера Рокелли в мае 2014 года вблизи Славянска.

По информации заместителя генпрокурора Евгения Енина, подозрение Маркиву выдвинуто прокуратурой города Павиа. Также Енин сообщил, что Генпрокуратура обратилась к итальянским властям с требованием предоставить обоснованные доказательства вины Маркива, или немедленно освободить его.

В Департаменте коммуникации МВД Украины сообщили, что против Маркива дал показания французский журналист. Как заявили украинские консулы, психологическое состояние Маркива нормальное, условия его содержания удовлетворительные.