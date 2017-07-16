Генштаб опубликовал захватывающее видео с учений ВДВ

10:58, 16 июля 2017
Общество
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Это бригадные тактические учения с боевой стрельбой и десантуванням личного состава 79-й отдельной десантно-штурмовой и 81-й отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины.

Авиаторы отрабатывали практические действия по перехвату воздушных целей / Генштаб

Генштаб ВСУ опубликовал видео с учений воздушно-десантных войск, которые сейчас проходят в Украине.

Видео опубликовано на YouTube Генерального штаба.

Это бригадные тактические учения с боевой стрельбой и десантированием личного состава 79-й отдельной десантно-штурмовой и 81-й отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

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В описании к ролику отмечается, что авиаторы отрабатывали практические действия по перехвату воздушных целей, ведения воздушных боев с ударными самолетами, самолетами-разведчиками и истребителями условного противника. 

Руководитель учений командующий ВДВ ВС Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский подчеркнул, что учения проходят в тесном взаимодействии с Военно-Морскими Силами, штурмовой и военно-транспортной авиацией Воздушных Сил, армейской авиацией Сухопутных войск, подразделениями оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины. 

Напомним, в рамках "Си Бриз-2017" украинские и американские военные отработали авиационный компонент по стандартам НАТО.

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Теги: #Генштаб ВСУ#учения ВДВ