СБУ задержала "главного бухгалтера" угледобывающего предприятия "ЛНР"
Женщину задержали при попытке попасть на контролируемую территорию Украины.
На Луганщине Служба безопасности Украины задержала «главного бухгалтера» одного из угледобывающих предприятий оккупированных территорий, которая в составе организованной преступной группы участвовала в присвоении средств от продажи угля и финансировании боевиков ОРДЛО.
Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задержали женщину 9 июля на украинско-российской границе, когда она пыталась попасть на контролируемую территорию.
Читайте такжеМинкульт обвинил УПЦ МП в сотрудничестве с боевиками "ЛДНР"
Задержанной «бухгалтерше» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Судебное разбирательство в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (совершенное организованной группой присвоение имущества в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, продолжается.