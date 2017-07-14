СБУ задержала "главного бухгалтера" угледобывающего предприятия "ЛНР"

11:07, 14 июля 2017
Общество
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Женщину задержали при попытке попасть на контролируемую территорию Украины.

Задержанной

На Луганщине Служба безопасности Украины задержала «главного бухгалтера» одного из угледобывающих предприятий оккупированных территорий, которая в составе организованной преступной группы участвовала в присвоении средств от продажи угля и финансировании боевиков ОРДЛО.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задержали женщину 9 июля на украинско-российской границе, когда она пыталась попасть на контролируемую территорию.

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Задержанной «бухгалтерше» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Судебное разбирательство в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (совершенное организованной группой присвоение имущества в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, продолжается.

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Теги: #финансирование боевиков#предприятия в лнр