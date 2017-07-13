Минкульт обвинил УПЦ МП в сотрудничестве с боевиками "ЛДНР"

Министерство культуры Украины обвиняет Украинскую православную церковь Московского патриархата в сотрудничестве с боевиками ОРДЛО. Об этом говорится в заявлении на сайте Минкульта.

В Министерстве культуры рассказали, что в начале мая сепаратистский ресурс "Исток" обнародовал интервью с главой так называемого "комитета по делам религии и духовности ЛНР" Андреем Лицоевым, в котором он заявил, что его назначением занимался митрополит Луганский и Алчевский, постоянный член Священного синода Украинской православной церкви владыка Митрофан (Юрчук).

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В связи с этим Минкульт призывал УПЦ публично осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины и прекратить сотрудничество с террористами.

"Также обращаемся к правоохранительным органам и предлагаем предоставить антиукраинским действиям и высказываниям отдельных представителей клира и высшего духовенства Украинской православной церкви надлежащую правовую оценку", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что начиная с 2014 года, в открытых источниках информации фиксируют материалы, указывающие на факты откровенного сотрудничества представителей клира и высшего духовенства Украинской православной церкви (УПЦ), которые находятся на временно неподконтрольных украинской власти территориях с представителями пророссийских террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал УНИАН, российский протоиерей Чаплин заявил, что третья Мировая война неизбежна, однако те из людей, которые не посмотрят фильм "Матильда", наверное, останутся жить.