Во Львове вандалы облили краской памятник Юрию Кульчицкому (фото)

Сегодня, 12 июля, на пл. Даниила Галицкого во Львове неизвестные облили фиолетовой краской памятник Юрию-Францу Кульчицкому.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова, коммунальщики заметили краску на памятнике в 5:00 утра.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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Памятник во Львове установили 22 октября 2013.

Юрий Франц Кульчицкий — украинский купец, военный, дипломат и разведчик XVII века, родом из Галичин Согласно популярной легенде, "человек, научивший Европу пить кофе". В 1683 году открыл первую кофейню в Вене. Считается автором рецепта "венского кофе".

Напомним, ранее во Львове с памятника на Холме Славы похитили бронзовый венок.