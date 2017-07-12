Объявлен конкурс на должность начальника отдела кадровой работы аппарата Житомирской ОГА

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич подписал распоряжение об объявлении конкурса на занятие вакантной должности начальника отдела кадровой работы аппарата ОГА. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, Гундич продолжает обновлять состав работников ОГА.

Для этого 12 июля руководитель области подписал распоряжение об объявлении конкурса на занятие вакантной должности начальника отдела кадровой работы аппарата ОГА.

Гундич подчеркнул, что возглавить отдел должен человек, который станет по сути HR-менеджером в облгосадминистрации и изменит формат и работу кадров.

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«Начальник отдела кадров – очень ответственная должность. Это должен быть человек профессиональный, молодой, креативный, знает, на сколько важен микроклимат в структуре и как его формировать и поддерживать на уровне. Главное – он должен работать вместе с нами над формированием единой команды и быть поддержкой для каждого работника», – сообщил Гундич.

Требования к профессиональной компетентности – высшее образование (степень магистр), опыт работы на должностях государственной службы категорий «Б» или «В», в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет, свободное владение государственным языком.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте облгосадминистрации. Документы принимаются по адресу: г. Житомир, майдан им. С.П. Королева,1, каб. 216, до 17 час.00 мин. 28 июля.

Конкурс будет проходить 2 августа (начало в 10 час.) по адресу: г. Житомир, майдан им. С.П. Королева, 1.