Глава Житомирской ОГА назначил нового руководителя управления образования и науки

Председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич сегодня, 20 июня, назначил на должность начальника управления образования и науки Житомирской ОГА Ларису Шевченко. Соответствующее распоряжение Гундич подписал по результатам конкурса.

Читайте такжеВ Житомире началась областная спартакиада среди госслужащих«Назначить Шевчук Ларису Петровну на должность начальника управления образования и науки Житомирской областной государственной администрации как победителя конкурса со сроком испытания три месяца», – говорится в документе.

Шевчук Лариса Петровна родилась 16 июля 1959 года. Имеет высшее образование – в 1980 году закончила Житомирский государственный университет им. И. Франко. В 2009 году стала выпускником программы стажировки «Open World» посольства США, а в 2011 г. – программы стажировки посольства США «Общественные связи» Развитие инклюзивного образования.

Трудовая деятельность.

1980-1984 гг. – учитель русского языка и литературы СОШ № 16, г. Житомир.

1984-2000 гг. – учитель зарубежной литературы и русского языка в СОШ № 168, м. Киев.

2000-2001 гг. – координатор в ПРООН «Программа содействия устойчивому развитию в Украине», г. Киев.

2001-2002 гг. – руководитель проекта «День Днепра» Программы экологического развития бассейна Днепра ПРООН-ГЭФ (Центра Исследований Международного Развития), Киев.

2002-2003 гг. – руководитель образовательного проекта «День Днепра - 2003» Программы экологического развития бассейна Днепра ПРООН-ГЭФ, Киев.

2003-2006 гг. – заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 168, координатор программы «International Education and Resource Network» в школе, Киев.

2006 г. – по май 2017 года – заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 168, Киев.

2000г. – по настоящее время – член правления Общественной образовательной организации «Ресурсно-методический центр «АЙОРН – Украина»

2004 г. – по настоящее время – старший тренер, эксперт программы «Intel® Обучение для будущего».

С мая 2017 г. – советник аппарата Житомирской областной государственной администрации.