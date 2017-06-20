Глава Житомирской ОГА назначил нового руководителя управления образования и науки
До этого начальником управления образования и науки ОГА был Вадим Калинин.
Председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич сегодня, 20 июня, назначил на должность начальника управления образования и науки Житомирской ОГА Ларису Шевченко. Соответствующее распоряжение Гундич подписал по результатам конкурса.
Читайте такжеВ Житомире началась областная спартакиада среди госслужащих«Назначить Шевчук Ларису Петровну на должность начальника управления образования и науки Житомирской областной государственной администрации как победителя конкурса со сроком испытания три месяца», – говорится в документе.
Шевчук Лариса Петровна родилась 16 июля 1959 года. Имеет высшее образование – в 1980 году закончила Житомирский государственный университет им. И. Франко. В 2009 году стала выпускником программы стажировки «Open World» посольства США, а в 2011 г. – программы стажировки посольства США «Общественные связи» Развитие инклюзивного образования.
Трудовая деятельность.
1980-1984 гг. – учитель русского языка и литературы СОШ № 16, г. Житомир.
1984-2000 гг. – учитель зарубежной литературы и русского языка в СОШ № 168, м. Киев.
2000-2001 гг. – координатор в ПРООН «Программа содействия устойчивому развитию в Украине», г. Киев.
2001-2002 гг. – руководитель проекта «День Днепра» Программы экологического развития бассейна Днепра ПРООН-ГЭФ (Центра Исследований Международного Развития), Киев.
2002-2003 гг. – руководитель образовательного проекта «День Днепра - 2003» Программы экологического развития бассейна Днепра ПРООН-ГЭФ, Киев.
2003-2006 гг. – заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 168, координатор программы «International Education and Resource Network» в школе, Киев.
2006 г. – по май 2017 года – заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 168, Киев.
2000г. – по настоящее время – член правления Общественной образовательной организации «Ресурсно-методический центр «АЙОРН – Украина»
2004 г. – по настоящее время – старший тренер, эксперт программы «Intel® Обучение для будущего».
С мая 2017 г. – советник аппарата Житомирской областной государственной администрации.