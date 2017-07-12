Житомирские пограничники задержали украинца и россиянина, которые пытались незаконно попасть в Чернобыльскую зону. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается в сообщении, вчера недалеко от населенного пункта Вильча Киевской области пограничниками отдела «Млачевка» Житомирского отряда были обнаружены 2 человека, которые пытались попасть в зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

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Проникнуть на территорию Чернобыльской зоны с целью экстремального туризма и отдыха пытались украинец и россиянин 24-х и 29-ти лет. Как выяснилось гражданин России попал на территорию нашего государства установленным порядком через один из пунктов пропуска

Сейчас для установления обстоятельств правонарушения и принятия правового решения задержанных доставили в подразделения Национальной полиции.

Ранее Житомирские пограничники задержали в Чернобыльской зоне двух сталкеров-иностранцев.