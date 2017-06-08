Житомирские пограничники задержали в Чернобыльской зоне двух сталкеров-иностранцев

Житомирские пограничники вместе с полицией задержали в Чернобыльской зоне двух сталкеров-иностранцев.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины Юрий Шахрайчук.

По его словам, в Киевской области пограничники отдела «Иванков» Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции обнаружили гражданина Литвы, который незаконно проник в зону отчуждения.

Шахрайчук добавил, что полицией и пограничниками был задержан еще один сталкер - житель Германии, который официально прибыл в Украину.

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Работники полиции совместно с пограничниками обнаружили обоих иностранцев во время патрулирования отселенной Припяти. Правонарушители попали в зону отчуждения в районе села Губин Иванковского района без разрешения соответствующих органов, чем нарушили требования радиационной безопасности.

В отношении нарушителей полицейские составили административный протокол по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Славутицкого районного суда Киевской области для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, в Чернобыле было зафиксировано массовое отравление среди работников АЭС.