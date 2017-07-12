Порошенко: украинская армия способна остановить российское нашествие

Президент Петр Порошенко заявляет, что украинская армия способна остановить российское нашествие и противостоять агрессии со стороны РФ.

Об этом Порошенко сказал во время церемонии открытия памятного знака «Казацкий крест борцам за свободу» возле Свято-Воскресенского кафедрального собора УПЦ Киевского патриархата в Сумах.

Читайте такжеПорошенко уверен, что украинская армия способна эффективно сдерживать российскую агрессию «Современные защитники независимости, территориальной целостности и суверенитета Украинского государства доказали и доказывают, что украинская армия, созданная за последние три года, восстановлена, возрождена, является одной из самых эффективных армий континента, которая способна остановить российское нашествие. Она боеспособна, крепка духом и способна противостоять российской агрессии», - заявил Порошенко.

«Мы действительно сильная нация, как камень. Украинцы, как скала, которые умело владеют и мечом, и оралом, и наши ребята дают отпор врагу на юго-востоке государства, а миллионы соотечественников на своих рабочих местах укрепляют страну», - подчеркнул президент.