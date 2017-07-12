Более 6,5 тысяч выпускников школ Житомирщины и другие абитуриенты начали подачу документов на вступление в вузы

Более 6,5 тысяч выпускников школ Житомирщины и другие абитуриенты начали подавать документы на поступление до высших учебных заведений. Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, вступительная кампания стартовала сегодня, 12 июля. Как и в прошлом году, процедура вступления проводится в электронном виде через сайт: ez.osvitavsim.org.ua

Исключение есть только для тех категорий, которые имеют специальные условия, поступают по квотам или имеют расхождения в написании фамилии, имени и отчества в документах об образовании и сертификатах ВНО. В этих случаях абитуриенты имеют возможность подать документы в приемные комиссии вузов в бумажной форме.

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На Житомирщине принимают заявления 4 государственных, 1 коммунальный и 5 частных высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации.

Абитуриенты могут подать девять заявлений на места бюджетного или регионального заказа не более, чем на 4 специальности.

“В случае необходимости абитуриенты имеют возможность получить консультацию относительно работы в электронном кабинете абитуриента по телефону (044) 239-86-18 и электронной почте ez@inforesurs.gov.ua»,- отмечают в ОГА.

Также в приемных комиссиях при высших учебных заведениях оказывают техническую поддержку по вопросам подачи заявлений через электронные кабинеты.

«Обнародование рейтинговых списков для абитуриентов, подавших документы на дневную форму обучения, и которые поступают по сертификатам ВНО, творческим конкурсам, вступительным экзаменам и квотам, состоится не позднее 12.00 час. 1 августа», - говорится в сообщении.

Как известно, 3 июля в Украине стартовала дополнительная сессия ВНО.