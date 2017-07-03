В Украине стартовала дополнительная сессия ВНО

В Украине сегодня, 3 июля, стартует дополнительная сессия ВНО. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В частности, сегодня дополнительная сессия ВНО тестирование начинается с украинского языка и литературы.

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«04 июля состоится дополнительная сессия по английскому, русскому языкам, 05 июля – по математике, 06 июля – по истории Украины, 07 июля – по биологии, испанскому, немецкому, французскому языкам, 10 июля – по географии, 11 июля – физики, 12 июля – химии».

Как сообщал УНИАН ранее, с 29 июня абитуриенты могут создать свои электронные кабинеты, потому что подача заявлений на поступление, как и в прошлом году, только онлайн. В этих кабинетах заполнить электронное заявление абитуриенты смогут уже с 12 июля.

Нынешние новации - можно подать девять заявлений на четыре специальности. Также, как сообщал УНИАН, ввели так называемые коэффициенты конкурсного балла. "Отраслевой" – дополнительные баллы будут начисляться тем, кто будет выбирать естественные и технические науки, а еще "сельский" - баллы доплюсовуватимуть выпускникам сельских школ.