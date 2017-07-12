Российская группа исполнила хит "Океана Эльзы" (видео)

Российская рок-группа Animal ДжаZ во время фестиваля "Нашествие" исполнила кавер-версию песни украинского "Океана Эльзы" "Без бою". Видеозапись выступления опубликована на Youtube-канале animaljazzify.

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"Мы очень хотим, чтобы эта группа рано или поздно вернулась не только в "Нашествие", но и вообще в Россию. И не только эта группа, а все украинские группы. Пока их здесь нет, мы будем петь их песни", – заявил лидер Animal ДжаZ.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в России пропагандисткий "Первый канал" извинился за фейк о том, что украинская группа "Океан Эльзы" в 2016-2017 дала в РФ 35 концертов.