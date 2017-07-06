Российские пропагандисты извинились за фейк об "Океане Эльзы" (видео)

В России пропагандисткий "Первый канал" извинился за фейк о том, что украинская группа "Океан Эльзи" в 2016-2017 дала в РФ 35 концертов. Об этом сообщили во время эфира передачи "Время покажет", соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.

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"У меня сейчас очень важная и очень непростая миссия… Я хочу извиниться за нашу вчерашнюю досадную ошибку. Группа "Океан Эльзы" действительно не гастролировала по России с 2014 года. Я приношу извинения всем нашим зрителям...", - заявил ведущий.

Стоит отметить, что "Океан Эльзы" не выступал в России с декабря 2013 года.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, российский пропагандистский "Первый канал", "подсчитал" количество концертов украинской группы "Океан Ельзы" в течение 2016-2017 годов на территории РФ. По его "данным", состоялось целых 35 концертов.