На Днепропетровщине разгорелся скандал из-за бойцовской собаки, которая покусала 5-летнего ребенка

В Кривом Роге люди не могут защитить себя от агрессивной собаки. Даже после нападения на пятилетнюю девочку, животное продолжает бегать во дворе без поводка и намордника. Родители пострадавшего ребенка никак не могут добится, чтобы грозное животное изъяли у владельца. Хотя еще несколько месяцев назад суд постановил: собаку конфисковать, говорится в ТСН.

Анна до сих пор помнит тот день, когда с мужем и ребенком вышли погулять. На скамейке сидел сосед, рядом его большая собака. Глазом не успели моргнуть, как пес прыгнул на ребенка.

Свидетель нападения рассказывает, что ребенок никак не провоцировала собаку. А животное так бросилось на девочку, что повалило ее на землю. Лизе повезло, что собака не задел глаз. На лбу след от его зубов. Из-за испуга ребенок полгода сидела на таблетках. И до сих пор, говорят родные, боится идти на улицу.

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В полиции говорят: владельца не смогли наказать строго, потому что повреждения были легкие. Родители Лизы пошли в суд. В решении от ноября прошлого года: владельца животного оштрафовать на 60 гривен, собаку - конфисковать .

"Прошла неделя, и месяц, и два месяца, скоро будет год, как собака до сих пор живет. Ее не изъяли", - говорит мама девочки.

Сегодня стафф терьер заперт в квартире. Мать владельца собаки говорит: животное не отдадут. Соседи говорят, бойцовский пес свободно бегает по двору многоэтажки. И нападение на девочку, оказывается, было не единственным.

Журналисты ТСН выяснили, что решение суда об изъятии собаки в районную исполнительную службу поступило семь месяцев назад. Заместитель руководителя долго просматривает бумаги и говорит, что его не выполнили, потому что суд не предоставил дополнительный протокол.

Юристы говорят, что есть все основания инициировать уголовное производство за невыполнение решения суда. Это родители Лизы и собираются сделать, чтобы дочь наконец перестала бояться выходить во двор.