В Минобразования объяснили, чем вызвано большинство отказов в создании электронных кабинетов поступающих

По статистике, в настоящее время большинство отказов в создании электронных кабинетов поступающих - это ошибки в сертификатах внешнего независимого оценивания и в аттестатах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Читайте такжеНовый законопроект об образовании: 12-летка в школе и 7% ВВП на наукуПо данным ГП «ИнфоРесурс», по состоянию на сегодня, 10 июля, 101,910 тыс. абитуриентов зарегистрировали кабинеты в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) - это почти половина от того количества поступающих, которое ожидается в этом году.

«Первые дни регистрации электронных кабинетов позволили увидеть как сильные, так и слабые стороны нового программного обеспечения ЕГЭБО. Система работает - справляется с обработкой большого объема данных, без проблем загружаются приложения, программа проверяет валидность информации о поступающем в различных источниках (аттестат и сертификат ВНО, паспорт) и др. На прошлой неделе была обнаружена системная ошибка, связанная с некорректным внесением данных в базу сертификатов ВНО в одном из регионов. Сейчас она локализована и количество проблемных регистраций сведено к минимальному проценту», - рассказал директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

Он отметил, что некоторые абитуриенты имели трудности с созданием кабинетов, связанные как с невнимательностью самих абитуриентов - ошибки при внесении данных, регистрация на почте с доменами, находящимися под санкциями, неправильное указание паролей, так и с определенными проблемами в сопоставлении массивов данных сертификатов ВНО и аттестатов в системе.

В МОН напомнили, что подача заявлений через электронные кабинеты будет открыта 12 июля и продлится до 18:00 26 июля. Регистрировать электронные кабинеты можно до 18:00 25 июля.

Но в МОН рекомендуют всем поступающим активизироваться и не тянуть с регистрацией, так как по статистике большинство отказов в создании электронных кабинетов пока - это ошибки в сертификатах ВНО и аттестатах.

Для их исправления поступающему необходимо обратиться в региональный центр Украинского центра оценивания качества образования или в областные департаменты или управления образования.

Чтобы выявить, где именно ошибка - в сертификате ВНО или в аттестате, поступающему нужно обратиться к Администратору ЕГЭБО и отправить все реквизиты этих документов по электронной почте ez@inforesurs.gov.ua или позвонить в сервис поддержки по вопросам регистрации по телефону (044) 239- 86-18.