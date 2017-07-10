В Житомире сегодня чествуют писателя, поэта, журналиста, искусствоведа и переводчика Валентина Грабовского, сообщает пресс-служба Житомирского городского совета

Как отмечается в сообщении, сегодня, 10 июля, исполняется 80 лет со дня рождения Валентина Грабовского. Писатель, поэт, журналист, искусствовед и переводчик родился в 1937 году на Харьковщине, но вырос и всю свою жизнь прожил в Житомирской области.

Валентин Грабовский написал полтора десятка книг стихов, переводов, искусствоведческих изысканий. Первые произведения вышли в свет в конце 60-х годов, это поэтические сборники «Ключі» и «Наснилась матері вишня». Дальше были сборники стихов «Над Тетеревом», «Грім-дерево», «Лісові цимбали», «Передчуття», «На цьому березі». В 90-х и начале нового века автор пишет исторические поэзии «Володимир», «Свідчить попіл» и «Гайдамацька мати».

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"Одним из крупнейших достижений писателя стала его переводческая работа. С его легкой руки на украинском языке «заговорили» Адам Мицкевич, Александр Пушкин, Густав Олизар, Максим Танк и другие. Эти переводы автор собрал в книге «Разговор с камнем» (2005), где Валентин Болеславович, верный своему стилю, доносит до читателя дух оригинала, прокладывая мосты — от эпохи к эпохе, приближая прошлое с настоящим",- сказано в сообщении пресс-службы горсовета.

В Житомире Грабовскому установлены две памятные доски. В 2006 году польским научным обществом установлена памятная доска на доме по улице Большой Бердичевской, в котором жил поэт, а в 2011 году, на здании, где находится редакция газеты «Житомирщина», где он работал более двадцати лет. На этой доске находится портрет Валентина Грабовского и надпись: «В этом здании в редакции газеты «Советская Житомирщина» работал с 1974 по 1985 год выдающийся украинский поэт, переводчик, публицист, общественный деятель Валентин Болеславович Грабовский».

В течение дня житомиряне будут возлагать цветы к мемориальным доскам Грабовскому в знак почета и уважения.