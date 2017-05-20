В Житомире открыли мемориальную доску в честь Леха Качиньского (фото)

Сегодня в Житомире в рамках проведения мероприятий ко Дню Европы открыли мемориальную доску в честь президента Польши Леха Качиньского, который погиб 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе возле Смоленска (Россия).

Как передает корреспондент УНИАН, доску торжественно открыли на фасаде дома по улице Леха Качинского, 2.

Участие в открытии приняли высокопоставленные чиновники из Республики Польша, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, житомирский городской голова Сергей Сухомлин, председатель Житомирской областной администрации Игорь Гундич, делегации из городов-побратимов, руководители полонийных организаций Житомирщины и другие.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, в 2016 году до этого совета поступило обращение от Житомирской молодежной общественной организации «Союз польской шляхты» о предоставлении согласия на установление памятной доски в честь Леха Качиньского.

2 ноября 2016 года исполком Житомирского горсовета дал согласие на установку такой доски. Ее изготовили за средства фонда «Свобода и Демократия» (Республика Польша).

Также в Житомире имя Качиньского получила часть улицы Черняховского.