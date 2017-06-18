В центре Киева злоумышленники пытались сорвать с мужчины браслет с ЛГБТ-символикой

Возле станции метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве злоумышленники пытались сорвать с мужчины браслет с ЛГБТ-символикой.

Об этом начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик написала в Facebook.

«Относительно инцидента в ресторане быстрого питания возле ст. м. "Площадь Льва Толстого": у мужчины на руке был браслет с символикой ЛГБТ, который пытались сорвать. Возник конфликт, вмешалась полиция. Пострадавших и задержанных нет. На месте работала СОГ », - написала она.

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Как сообщал УНИАН, в Марше равенства сегодня в центре столицы участвовали, по данным полиции, около 3 тысяч человек, мероприятие прошло без серьезных провокаций. Участников марша охраняли более 5,5 тысячи правоохранителей.

В шествии принимали участие не только представители ЛГБТ-сообщества, а также иностранные дипломаты, члены правозащитных организаций и обычные граждане.

После незначительных столкновений с полицией были задержаны 6 противников проведения марша. Двое полицейских получили легкие телесные повреждения.

Вместе с тем представитель оргкомитета Международного форума «КиевПрайд-2017» Руслана Панухник заявила, что после окончания Марша равенства на Контрактовой площади в метро и в районе станции метро «Петровка» избили двух активистов.

В полиции пока не комментировали это заявление.