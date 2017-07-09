Спасатели обнаружили тела еще двух из трех сестер, утонувших в водохранилище в Одесской области

Сегодня спасатели обнаружили тела еще двух из трех сестер, утонувших в водохранилище в Балтском районе Одесской области в ночь на 7 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, найдены тела 23-летней и 16-летней девушек. Тело еще одной утонувшей сестры было обнаружено накануне.

«8 июля в 18.35 в яме, на расстоянии 150 м от коллекторов, выявлена погибшая 2000 года рождения. В воскресенье, 9 июля в 6.45 на расстоянии 210 м от коллекторов - вторая погибшая, 1994 года рождения. В 7.10 на расстоянии 270 м от коллекторов выявлена третья девушка, 2001 года рождения», - говорится в сообщении.

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Поисковые работы проводились с 7 по 9 июля. К ним привлекались 5 подразделений ГСЧС, водолазная группа аварийно-спасательного отряда специального назначения и др. За период поисковых работ было обследовано 145 га водохранилища.

Все утопленницы были обнаружены сотрудниками ГСЧС с помощью лодок и самодельных устройств.

В Балтском районе объявлен 3-дневный траур.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 июля во время прогулки на лодке по водохранилищу в селе Перелеты Одесской области утонули три родные сестры - 23-х, 17-ти и 16-ти лет.