Акция у консульства Польши имела целью создание "картинки" для европейских СМИ – полиция

Акция в центре Киева возле дипломатического учреждения Польши является еще одним элементом «гибридной» войны Российской Федерации против Украины. Полиция и СБУ задержали более двух десятков участников акции.

Как говорится в сообщении на сайте Нацполиции, об этом глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил сегодня, 7 июля.

По его словам, полицейские в тесном взаимодействии с СБУ задержали группу граждан. Они планировали осуществить провокации в центре Киева – рядом с одним из дипломатических учреждений Республики Польша в Украине.

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«По имеющейся информации, это еще один из элементов «гибридной» войны со стороны Российской Федерации против нашего государства. Основная цель провокации – подорвать добрососедские отношения Украины и Польши, а значит – дискредитировать Украину в глазах международного сообщества», – отметил Сергей Князев.

Он сообщил, что правоохранители задержали более двух десятков «несознательных граждан, которые могли стать инструментом в руках кремлевской пропаганды». У задержанных изъяли оружие, патроны, газовые баллончики, электрошокеры, ножи, растопочные смеси, маски, плакаты и другое орудие, заготовленное для осуществления провокаций.

«Все это готовилось для создания «правильной картинки» для европейских СМИ о беспорядках у консульского отдела Республика Польши в центре столицы Украины», – сказал Сергей Князев.

По данному факту начато уголовное производство за покушение на совершение хулиганства – по ч. 1 ст. 15 и ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Глава Национальной полиции Украины заверил европейских партнеров Украины в полной преданности европейским ценностям. Он также выразил надежду, что подобные «проплаченные перформансы» никогда не станут на пути дружеских отношений между двумя народами.

«Национальная полиция Украины приложит для этого максимум усилий», – подчеркнул Сергей Князев.