На Львовщине суд оштрафовал компанию за нелегальное использование российской программы 1С

Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск дочернего предприятия российской компании и оштрафовал львовскую фирму за нелегальное использование бухгалтерской программы 1С. Об этом сообщает Zahid.net.

Интересно, что среди доказательств использования программы в суд подали счета на оплату, сформированные с использованием 1С, и распечатки резюме бывших работников львовской компании, в которых указывалось знания этой программы.

«В подтверждение факта использования «Гализотерм» программных продуктов, которые принадлежат правообладателю – дочернему предприятию «Еврософтпром», истцом приобщены распечатки веб-сайтов с опубликованным резюме лиц со ссылкой на то, что в их обязанности входила работа в «Гализотерм» в программе "1С: Бухгалтерия"», – говорится в решении суда.

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Представитель «Гализотерм» признал, что компания действительно использовала 1С, однако пояснил, что это была инициатива бухгалтера, о которой руководство фирмы не знало, а после подачи иска эту программу перестали использовать.

Согласно решению суда от 15 июня, львовской компании «Гализотерм» запретили пользоваться программами из пакета 1С и обязали уплатить 137 тыс. грн штрафа за четыре случая нелегального использования этих программ в 2016 году. Кроме этого они должны оплатить также 5,8 тыс. грн за проведение экспертиз и 3 тыс. грн судебного сбора.

Как известно, российский производитель 1С и его дочерние компании также попали под санкции, введенные президентом Украины в мае 2017 года. Однако этот иск компания подала к этому моменту, поэтому в суде не поднимался вопрос запрета на использование продуктов 1С.