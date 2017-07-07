На Львовщине суд оштрафовал компанию за нелегальное использование российской программы 1С
Компанию обязали выплатить 137 тысяч гривень штрафа за четыре случая использования.
Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск дочернего предприятия российской компании и оштрафовал львовскую фирму за нелегальное использование бухгалтерской программы 1С. Об этом сообщает Zahid.net.
Интересно, что среди доказательств использования программы в суд подали счета на оплату, сформированные с использованием 1С, и распечатки резюме бывших работников львовской компании, в которых указывалось знания этой программы.
«В подтверждение факта использования «Гализотерм» программных продуктов, которые принадлежат правообладателю – дочернему предприятию «Еврософтпром», истцом приобщены распечатки веб-сайтов с опубликованным резюме лиц со ссылкой на то, что в их обязанности входила работа в «Гализотерм» в программе "1С: Бухгалтерия"», – говорится в решении суда.
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Представитель «Гализотерм» признал, что компания действительно использовала 1С, однако пояснил, что это была инициатива бухгалтера, о которой руководство фирмы не знало, а после подачи иска эту программу перестали использовать.
Согласно решению суда от 15 июня, львовской компании «Гализотерм» запретили пользоваться программами из пакета 1С и обязали уплатить 137 тыс. грн штрафа за четыре случая нелегального использования этих программ в 2016 году. Кроме этого они должны оплатить также 5,8 тыс. грн за проведение экспертиз и 3 тыс. грн судебного сбора.
Как известно, российский производитель 1С и его дочерние компании также попали под санкции, введенные президентом Украины в мае 2017 года. Однако этот иск компания подала к этому моменту, поэтому в суде не поднимался вопрос запрета на использование продуктов 1С.