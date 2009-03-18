Милиционер украл в магазине игровые приставки и духи
19:45, 18 марта 2009Общество
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Дело передано в суд
Органами прокуратуры направлено в суд уголовное дело в отношении работника милиции, который совершал кражи в расположенном в центре Симферополя магазине.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Правоохранитель брал с витрин то, что «плохо лежит». В обвинительное заключение вошло два эпизода совершения краж: в первый раз обвиняемый покусился на две игровые приставки, во второй раз похитил духи», - говорится в сообщении.
Общая сумма украденного составила более 6 тыс. грн.
Собранные прокуратурой доказательства вины милиционера в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины, будет рассматривать Центральный районный суд Симферополя.
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