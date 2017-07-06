"Надо просто на бутылку": российская певица разоблачила "умирающую" звезду из 90-х

Российская певица Наталья Штурм заявила, что музыкант Евгений Осин собирает деньги не на лечение отнявшихся ног, а на алкоголь.

Об этом свидетельствует пост в ее Instagram-аккаунте.

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"Спасибо всем, кто переживает за Женю Осина. Сегодня был тяжёлый день, мы с врачами 8 часов пытались уговорить Женьку лечь в клинику на обследование. И он уже был согласен, если бы не... Скажу как есть: армия журналистов окружила дом в надежде получить жареные факты. Его телефон обрывают телевизионщики, суля гонорары, но не для того, чтобы помочь с лечением, а использовать больного артиста для разовых съёмок и выкинуть, как отработанный материал. Звонили "друзья", которые готовы были примчаться "спасать" от врачей. Даже охрана дома была на нашей стороне, максимально сотрудничая. Одно не понимаю: зачем обманывать поклонников, зрителей, читателей, если тебе не надо на лечение ног, тебе, Женя, надо просто на бутылку?" - написала артистка.

По словам Натальи, она привезла к Осину врачей, все оплатила и заказала одноместную палату в частной клинике.

"Жене только нужно было дойти до лифта и спуститься с нами в машину... Знаете, сколько денег прислали ему поклонники на "псевдо-лечение"? Все лишь 200 рублей! Значит, меня услышали! Знайте, эти деньги не на лечение, а на смерть. Диагноз врача - цирроз печени и не только..." - продолжила певица.