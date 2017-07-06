Трение носами, касание лбами и чмок в щечку: сегодня отмечается Всемирный день поцелуев (видео)

В старину поцелуем закрепляли торговые сделки. Поэтому всем известный поцелуй в обе щеки называется «купеческим». Первый поцелуй на экране состоялся в 1896 году. В 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй». Самый длинный поцелуй в истории кино – кадр из фильма «Ты сейчас в армии» 1940 года, он длился 186 секунд.

Особым образом целуются эскимосы – касаясь носами друг друга. А также австралийские аборигены – вместо поцелуя они долго касаются друг друга лбами. Римляне считают, что поцелуй в лоб — это признание таланта любимого человека. Жители Японии вообще не целуются на людях. В Индии считают, что во время поцелуя люди обмениваются душами.

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В США среднестатистическая женщина целуется 80 раз, прежде чем выйти замуж. Во время фестиваля американец из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека. Тогда как в штате Индиана мужчине с усами запрещается целовать любого человека. А в Айове шериф может арестовать любого, кто поцелует незнакомца.

Ученые довели – те, кто любит целоваться, живут в среднем на 12 лет дольше.