На ковровой дорожке страстный фанат поцеловал Ани Лорак в ягодицы (видео)
13:52, 10 июня 2017Курьёзы
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Молодой человек выбежал из фан-зоны и упал в ноги к певице, когда та позировала журналистам вместе со своим супругом Муратом Налчаджиоглу.
Неизвестный мужчина набросился на певицу Ани Лорак / скрин видео
Неизвестный мужчина набросился на певицу Ани Лорак на ковровой дорожке российской премии Муз-ТВ, об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на Super.
Молодой человек выбежал из фан-зоны и упал в ноги к певице, когда та позировала журналистам вместе со своим супругом Муратом Налчаджиоглу.
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Неизвестный поцеловал Лорак в живот, грудь и ягодицы, а затем скрылся, но ненадолго. Когда певица и ее муж покидали дорожку, мужчина вновь попытался набросится на Ани, но супруг Лорак ударил его ногой.
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