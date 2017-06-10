На ковровой дорожке страстный фанат поцеловал Ани Лорак в ягодицы (видео)

Неизвестный мужчина набросился на певицу Ани Лорак на ковровой дорожке российской премии Муз-ТВ, об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на Super.

Молодой человек выбежал из фан-зоны и упал в ноги к певице, когда та позировала журналистам вместе со своим супругом Муратом Налчаджиоглу.

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Неизвестный поцеловал Лорак в живот, грудь и ягодицы, а затем скрылся, но ненадолго. Когда певица и ее муж покидали дорожку, мужчина вновь попытался набросится на Ани, но супруг Лорак ударил его ногой.