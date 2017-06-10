На ковровой дорожке страстный фанат поцеловал Ани Лорак в ягодицы (видео)

13:52, 10 июня 2017
Курьёзы
4614 1

Молодой человек выбежал из фан-зоны и упал в ноги к певице, когда та позировала журналистам вместе со своим супругом Муратом Налчаджиоглу.

скрин видео

Неизвестный мужчина набросился на певицу Ани Лорак на ковровой дорожке российской премии Муз-ТВ, об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на Super.

Молодой человек выбежал из фан-зоны и упал в ноги к певице, когда та позировала журналистам вместе со своим супругом Муратом Налчаджиоглу.

Читайте такжеАни Лорак похвасталась полученной в России наградой (фото)

Неизвестный поцеловал Лорак в живот, грудь и ягодицы, а затем скрылся, но ненадолго. Когда певица и ее муж покидали дорожку, мужчина вновь попытался набросится на Ани, но супруг Лорак ударил его ногой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ани Лорак#фанат набросился на Лорак