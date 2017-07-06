"Это политическая программа": Олег Скрипка недоволен акциями изгнания артистов из Одессы

Олег Скрипка перед своим концертом в Оперном театре дал интервью одесским телеканалам, в котором сообщил, что срыв концертов российских звезд шоубизнеса в Одессе несет раскол в обществе и негативно сказывается на обстановке в стране.

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Что касается гастролей на территории РФ в условиях военной агрессии против Украины, Скрипка однозначно выразил свою позицию: несмотря на регулярные предложения со стороны российских организаторов, ехать он отказывается, сообщает "Южный Курьер".

Однако, тех звездных земляков, которые принимают иное решение, ни капли не осуждает.

«Хочу подчеркнуть, что вся эта ситуация со срывом концертов является не просто актом доброй воли патриотически настроенных людей. Мне абсолютно очевидно, что это настроенная политическая программа для дестабилизации ситуации в стране и несущей раскол в обществе», - подчеркнул Скрипка.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее одесские активисты обнародовали список артистов, концерты которых намерены срывать в случае их приезда с гастролями.