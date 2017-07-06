Российских пограничников, которые "заблудились" в Украине, оштрафовали на 320 гривень

Российским пограничникам Владимиру Кузнецову и Аскару Кулубу, которых 30 июня задержали в Херсонской области, дали 15 суток ареста и 320 гривен штрафа.

Об этом сообщает Inform Napalm со ссылкой на данные Единого госреестра судебных решений Украины.

Решением суда и первому, и второму представителю спецслужб страны-агрессора (ФИО в решениях суда не раскрываются) присуждено 15 суток и штраф в размере 320 грн. При этом в протоколе указывается, что все изъятые вещи будут им возвращены. Вероятно, к личным вещам относится и лодка, на которой пограничники проникли на материковую часть Украины с оккупированной территории украинского Крыма. При этом в решении суда указано, что они "перепутали ориентиры и оказались в Украине".

В постановлении также сказано, что россиян задержали в 11:00 30 июня 2017 на побережье Малой косы в 6 километрах от населенного пункта Александровка и на материковую часть Украины они попали на лодке по Перекопскому заливу.

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Как сообщалось, в ночь на 30 июня пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины задержали двух неизвестных без документов, и впоследствии установили, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ.

Кроме того, Пограничная служба ФСБ Российской Федерации направила обращение украинской стороне, в которой просит предоставить информацию о двух российских военнослужащих, которые потерялись в Украине.

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