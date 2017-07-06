В Житомире ко Дню рыбака проведут фестиваль ловли хищной рыбы.

Об этом сообщили в управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в соответствии Указа Президента Украины от 22 июня 1995 года № 464/95 ежегодно во второе воскресенье июля в Украине отмечают профессиональный праздник - День рыбака.

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"Этот праздник одной из самых древних, востребованных и уважаемых профессий в мире, не имеет ограничений по полу или возрасту, ибо объединяет целые семьи для работы с целью обеспечения продукцией питания и хорошего и приятного времяпрепровождения на природе, в кругу друзей и единомышленников", - говорится в сообщении.

Там также напоминают, что стратегическим направлением в области рыбоводства Житомирской области является воссоздание, охрана и рациональное использование рыбных запасов в прудах и водохранилищах разного целевого назначения.

На территории Житомирской области расположено 1 тыс. 870 водоемов (1 тыс. 826 прудов площадью 11 тыс. 975 га и 54 водохранилища площадью 7 тыс. 709 га), из них арендуется для разведения водных живых ресурсов 630 водоемов (34% от имеющихся).

В среднем в год Житомирщине реализуется до 800 тонны товарной рыбы, средняя рыбопродуктивность арендованных водоемов - 190 кг / га.

"Стало доброй традицией в области встречать праздник разнообразными конкурсами и соревнованиями не только среди профессиональных рыболовных бригад, но и среди простых любителей рыбной ловли", - отмечают в управлении.

8 июля по поддержке Житомирского рыбоохранного патруля и Федерации рыболовного спорта в Житомирской области в Житомире на водохранилище «Житомирское» (от дамбы «Голова Чацкого» до дамбы «Звероферма») будет проведен фестиваль ловли хищной рыбы.

Напомним, ранее в Кременчуге, спасая свою собаку, утонул рыбак.