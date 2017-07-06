Как в Славянске и Краматорске отмечали третью годовщину освобождения от пророссийских боевиков (фоторепортаж)

В частности, 5 июля по случаю третьей годовщины освобождения Краматорска Донецкой области от сепаратистов в городе провели многочисленное патриотическое шествие, во время которого по городу пронесли огромный флаг Украины.

В то же время возле Славянска состоялось торжественное открытие памятного знака героям-десантникам, которые погибли во время освобождения города от оккупантов.

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Как сообщал УНИАН, в начале июля 2014 года украинская армия выгнала российских оккупантов из Славянска и Краматорска.

Началом захвата Славянска пророссийскими боевиками считается 12 апреля 2014 года. В ночь с 12 на 13 апреля на заседании СНБО было принято решение о проведении антитеррористической операции с целью нормализации ситуации на востоке Украины. С 09:00 13 апреля началось освобождение Славянска.

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За время боевых действий в Славянске украинская армия потеряла 70 бойцов. Наемники самопровозглашенной ДНР отступили лишь через 2,5 месяца. Украинская армия вошла в Славянск и Краматорск и подняла украинский флаг над администрацией.

Отступление террористов разрешило 5-6 июля установить украинский контроль над Краматорском, Артемовском (Бахмутом), Дружковкой и Константиновкой. В результате обстрелов в Славянске были повреждены 34 здания, в том числе 4 школы. Убытки от разрушения домов оценили в 1,5 миллиарда гривен.