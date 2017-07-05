Количество отравлений суши в Киеве возросло до 39, сальмонелла выявлена у повара заведения - Госпродпотребслужба

У повара заведения общественного питания, после посещения которого в столице началась вспышка острой кишечной инфекции, обнаружена однотипная сальмонелла S.enteritidis группы D.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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По результатам исследований, проведенных лабораторным центром, в смывах, взятых на санитарно-показательную микрофлору с рабочих поверхностей, посуды, кухонного инвентаря, рук и одежды персонала, обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Патогенные энтеробактерии и условно патогенные микроорганизмы - не обнаружены.

При исследовании 9 проб пищевых продуктов установлено, что 7 проб роллов и 1 проба соуса по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют требованиям технических условий.

По информации государственного заведения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины», по состоянию на 5 июля количество пострадавших от острой кишечной инфекции после употребления пищи в заведении общественного питания составляет 39 человек.

Ранее сообщалось о 38 больных острой кишечной инфекцией.

Как сообщал УНИАН, в конце июня зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией из-за употребления пищевых продуктов в ООО «Суши Лэнд». Полученные данные о выделении из объектов окружающей среды бактерий группы кишечной палочки свидетельствуют о нарушении санитарно-гигиенических требований, отметили в Госпродпотребслужбе.

На другом субъекте ООО «Суши Лайф», где зарегистрирован 1 случай заболевания, также выявлены нарушения санитарного законодательства.

Госпродпотребслужба в г. Киеве издала распоряжение о временном прекращении работы данного субъекта предпринимательской деятельности.