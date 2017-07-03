В Киеве количество заболевших острой кишечной инфекцией увеличилось до 38 человек

В Киеве по состоянию на 3 июля количество заболеваний острой кишечной инфекцией составляет 38 случаев. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«У персонала заведения общественного питания и у 7 пациентов выделена однотипная сальмонелла S.enteritidis группы D. Получены данные о выделении из объектов окружающей среды бактерий группы кишечной палочки, что свидетельствует о нарушении санитарно-гигиенических требований на субъекте ООО «Суши Лэнд», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на другом субъекте ООО «Суши Лайф», где зарегистрирован 1 случай заболевания, также выявлены нарушения санитарного законодательства.

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Госпродпотребслужба в г. Киеве издала распоряжение о временном прекращении работы данного субъекта.

В результате мониторинга 83 столичных заведений общественного питания, в 79 заведениях (78%) выявлены нарушения ветеринарно-санитарного и санитарного законодательства.

«28 субъектов хозяйствования (около 30%) прекратили свою работу для проведения санитарного дня, ремонтных работ, замены оборудования и т.д.», - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в июне в Киеве возросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди взрослых и детей, было зарегистрировано 8 случаев заболевания ботулизмом, связанные с употреблением вяленой рыбы.

Кроме того, в конце июня зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией, связанные с употреблением пищевых продуктов в ООО «Суши Лэнд».