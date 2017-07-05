До конца года в Днепре капитально отремонтируют 40 трамваев и троллейбусов

С начала года в Днепре капитально отремонтировали 10 трамваев и 6 троллейбусов. Всего в этом году планируют обновить 40 единиц подвижного состава, сообщает пресс-служба Днепровской мэрии. Вагоны, средний возраст которых составляет 20-30 лет, чинят по современным энергосберегающим технологиям в Специализированной вагоноремонтной мастерской КП «Днепровский электротранспорт».

«Фактически, в этих условиях подвижной состав собирают заново. В прошлом году, изучив винницкий опыт, я дал соответствующее распоряжение – максимально нарастить объемы ремонта электротранспорта. Мы можем проводить капитальный ремонт около 40 вагонов. После этого транспорт получает новый вид. На следующий год я поставил задачу вдвое увеличить количество капремонтов», – отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время инспекции цехов по ремонту электротранспорта 5 июля.

По словам мэра, сейчас идут переговоры с международными финансовыми институтами о привлечении западных кредитов для обновления подвижного состава. Ремонтировать будут не только его, но и транспортные пути.

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Сейчас вагоны восстанавливают за счет коммунального предприятия, часть прибыли которого обеспечивает именно мастерская. Здесь принимают заказы и у других украинских городов, в частности у Киева и Харькова.

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Стены и потолок троллейбусов и трамваев – с антивандальным покрытием, в салонах – новые эргономичные сиденья, современные поручни и информационные табло. Системы освещения и отопления – также новые и безопасные. На герметичность вагоны проверяют с помощью уникальной системы «дождевания».

Кроме того, в этом году в «Днепровском электротранспорте» запустили собственное производство резиновых деталей для трамваев и троллейбусов, что позволяет сократить расходы на ремонт. А еще здесь есть единственная в стране аттестованная мобильная лаборатория по диагностике элементов и узлов подвижного состава.

Напомним, в этом году мэрия Днепра приобретет в лизинг 25 троллейбусов с низким полом.