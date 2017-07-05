В Житомире открыли художественную выставку «Житомир европейский», сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета.

Как отмечается в сообщении, в помещении Житомирского городского совета 5 июля состоялась презентация персональной художественной выставки художника Артура Хачатряна «Житомир европейский».

Художник познакомился с Житомиром год назад, когда стал участником Всеукраинского пленэра «Житомирская палитра-2016».

«Житомир вдохновил художника к переезду и проживанию. За год он создал целую коллекцию картин с «житомирским духом», провел ряд персональных и сборных выставок», - отмечают в горсовете.

Художник называет Житомир «европейским творческим городом».

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«Мне город очень понравился, ведь оно очень уютное и комфортное. Чтобы в Житомире жить, нужно его любить и я его полюбил, потому что здесь люди очень добрые, отзывчивые. После завершения пленэра я решил остаться здесь и вступить в местный института культуры и искусств. В дальнейшем планирую также жить в Житомире и продолжать свой творческий путь», - говорит Хачатрян.

Выставка «Житомир европейский» будет проходить в течение месяца на втором этаже городского совета.

«В выставке представлены чрезвычайно теплые и замечательные картины, которые вызывают восхищение нашими прекрасными видами. Наиболее захватывающим является то, что это рисует художник, который не является уроженцем нашего города, но так изящно передает все его особенности», - отметила на открытии выставки управляющий делами исполнительного комитета горсовета Ольга Пашко.

Артур Хачатрян - армянский художник, создатель масличных пейзажей, натюрмортов и архитектурных прелестей Житомира. Почти все полотна, представленные на выставке, созданы в течение 2016-2017 годов.

Как сообщал УНИАН, в Житомире создадут рабочую группу, которая изучит вопрос выделения земли бойцам АТО под строительство жилья.