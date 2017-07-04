В Житомире создадут рабочую группу, которая изучит вопрос выделения земли бойцам АТО под строительство жилья
Навести порядок в этом вопросе требовали на сессии общественные активисты и отдельные участники антитеррористической операции.
В Житомире специально созданная рабочая группа будет изучать вопрос о выделении земельных участков под строительство жилья для участников антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение внес сегодня на сессии горсовета Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
Навести порядок в этом вопросе требовали на сессии общественные активисты и отдельные участники антитеррористической операции.
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«Предлагается создать отдельную рабочую группу, которая детально изучит вопрос о выделении земельных участков под строительство жилья для участников АТО», - предложил Сухомлин.
Эту инициативу поддержали 34 депутата. В рабочей группе будут работать представители каждой фракции депутатского корпуса.
Как сообщал УНИАН, в Житомирской области уже больше 7 тыс. 300 участников АТО получили разрешения на отвод земли.