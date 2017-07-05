В Житомире возле автозаправки нашли пакет с боевой гранатой (фото)

В Житомире возле автозаправки нашли пакет с боевой гранатой, сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции (ГУ ПН) в Житомирской области.

Читайте такжеВ Днепропетровской области СБУ обнаружила два тайника с оружием и боеприпасами4 июля около 21.20 в полицию поступило сообщение об обнаружении по улице Витрука пакета, в котором находился боеприпас. На месте происшествия эксперты взрывотехнической службы ГУ НП изъяли находку, которая оказалась ручной кумулятивной гранатой.

Пакет с боеприпасом был найден по улице Витрука возле забора неподалеку автозаправочной станции.

На время работы следственно-оперативной группы Житомирского отдела полиции и специалистов взрывотехнической службы ГУ НП в области ограничивалось движение транспорта. Полицейские устанавливают хозяина находки.