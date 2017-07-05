Марина Порошенко и Валентин Резниченко презентовали образовательный проект для детей с особыми потребностями

4 июля в Киеве Марина Порошенко и председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко презентовали проект ресурсной комнаты для особенных детей в рамках инициативы первой леди страны по внедрению инклюзивного образования в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной госадминистрации.

Проект был разработан архитекторами из Днепра по идее и техническому заданию Фонда Марины Порошенко.

Ресурсные комнаты — это специальные классы для детей с особыми потребностями, которые оборудованы всем необходимым для полноценного обучения и социализации таких учеников. Здесь дети могут отдыхать вместе с ассистентом педагога, коррекционным педагогом или родителями.

Такие комнаты подходят не только для детей с аутизмом, но и с другими ментальными нарушениями и даже для обычных детей, испытывающих сложности в усвоении школьной программы, адаптации к школьным требованиям или условиям. Они удобны и для учителей, что делает процесс включения особых детей в полноценное обучение легким и комфортным.

Проект, инициированный Мариной Порошенко, будет внедрен во всех школах, которые присоединились к этой инициативе. И Днепропетровская область — один из пяти пилотных регионов Украины, где механизмы инклюзивного образования уже внедряются.

«Несмотря на те сложности, которые сейчас переживает страна, мы стараемся оставаться людьми и заботиться о тех, кто в силу страшных жизненных обстоятельств требует к себе особого отношения и особых условий. В нашей стране не должно быть отвергнутых, забытых, никому не нужных детей. И мы сделаем все, чтобы каждый из них чувствовал себя счастливым и востребованным», - подчеркнул Валентин Резниченко.

После включения Днепропетровской области в проект Марины Порошенко, количество детей с особыми потребностями, которые обучаются в обычных школах области выросло с 276-ти в прошедшем учебном году до 399-ти уже с 1 сентября. С 5 июля начнется ремонт и оборудование ресурсной комнаты в Петриковской опорной школе на Днепропетровщине, реконструкция которой была начата месяц назад. Планируется, что ресурсная комната в этой школе будет открыта 1 сентября.