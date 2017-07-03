На Житомирщине почти 7,4 тысячи бойцов АТО уже получили разрешения на отведение земли – ОГА

В Житомирской области, по оперативным данным, уже почти 7,4 тыс. участников антитеррористической операции получили разрешения на отведение земли. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные главного управления Госгеокадастру в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, на Житомирщине за три года (с июля 2014 г. - момента введения инициативы об обеспечении земельными участками участников АТО и членов семей погибших воинов - и по июль этого года) военнослужащие получили 7 тыс. 370 разрешений на разработку землеустроительной документации для отведения земель общей площадью 7 тыс. 302 гектара.

При этом наибольшее количество разрешений на разработку документации по землеустройству участники АТО получили в Житомирском районе – 1 тыс. 847 разрешений на наделы общей площадью более 597 гектаров.

Непосредственно Главным управлением Госгеокадастру в Житомирской области за этот период участникам АТО предоставлено 5 тыс. 301 разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земли.

«После завершения процедуры оформления военные получат в собственность земельные участки общей площадью более 6 тыс. 674 гектара», - сказано в сообщении.

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Там также отмечается, что из земель государственной собственности военнослужащие получат участки преимущественно для ведения личного крестьянского хозяйства – 3 тыс. 421 участок площадью 6 тыс. 477 гектаров. Еще 1 тыс. 876 участков площадью 197 гектаров предназначены для индивидуального садоводства, а также 4 участка площадью 0,4 гектара – для индивидуального дачного строительства.

Напомним, предоставление в собственность земельных участков участникам АТО осуществляется в порядке, определенном статьей 118 Земельного кодекса Украины. Это происходит при условии, что такой гражданин ранее не воспользовался своим правом на безвозмездное получение в собственность земельного участка соответствующего целевого назначения и предоставил документ, удостоверяющий его участие в АТО.

Как известно, в Житомире территориальные подразделения полиции получили 18 служебных автомобилей.