СБУ отрицает запрет въезда в Украину актеру и "почетному одесситу" Машкову

СБУ отрицает распространенную россиянами в соцсетях информацию, что российскому актеру Владимиру Машкову запретили въезд в Украину. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает "Украинская правда".

"На сегодня, на утро, такое решение не принималось", - заявили в СБУ.

На уточняющий вопрос, можно ли считать, что в базе СБУ запрет на въезд Машкова не содержится, там ответили: "Да, в наших базах на сегодня на утро его (Машкова, – УНИАН.) нет".

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Кроме того, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии УП опроверг информацию, распространенную некоторыми российскими СМИ, что Машкова развернули на границе, когда он пытался въехать в Украину.

"Сейчас гражданин Машков не пытался въехать в Украину, не пытался пересечь границу", - сказал он.

3 июля российский режиссер Сергей Члиянц написал на своей странице в Facebook, что Владимиру Машкову запрещено въезжать на территорию Украины.

Ранее Машков попал в базу "Миротворец" за съемки в Крыму - в 2014-2015 годах актер снимался в фильме "Экипаж" на территории аннексированного полуострова.

А в 2014 году Машков встретился в России со скандальным экс-регионалом Олегом Царевым. "Передает привет всем одесситам. Владимир готов приехать поддержать одесситов", - написал тогда Царев.