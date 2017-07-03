В Житомирской ОГА планируют включить онкодиспансер в областную программу поддержки участников АТО

В Житомирской облгосадминистрации планируют включить областной онкологический диспансер в областную программу поддержки участников АТО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в областную программу социальной поддержки участников АТО и членов их семей, а также внутренне перемещенных лиц, будут внесены изменения.

Речь идет о включении Житомирского областного онкологического диспансера в перечень лечебных учреждений, которые оказывают медицинскую помощь этим людям.

Соответствующее рекомендательное решение было принято сегодня, 3 июля, на совещании в Житомире при участии заместителя председателя Житомирской ОГА Ярослава Лагуты и заместителя председателя областного совета Максима Виливчука.

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«Программа эффективна, она работает, и мы уже несколько раз ее совершенствовали. Мы проговорили с вами некоторые изменения и направим свои рекомендации соответствующим комиссиям Житомирского областного совета. В частности, рекомендовать включить областной онкологический диспансер в перечень лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь участникам АТО, членам их семей, а также внутренне перемещенным лицам», – отметил Лагута.

Он добавил, что другие наработки, которые касаются зубопротезирования и возмещения стоимости лекарств, будут направлены на обсуждение депутатов областного совета.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области для поддержки участников АТО, семей погибших военнослужащих и инвалидов действуют дополнительные социальные программы, выплачивается материальная денежная помощь участникам АТО, их семьям и семьям погибших. Также проводится лечение лиц указанной категории в учреждениях здравоохранения и медицинская реабилитация в санаторно-курортных учреждениях.