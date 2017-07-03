Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Сущенко

Мосгорсуд 13 июля рассмотрит жалобу защиты на продление ареста украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом УНИАН сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Читайте такжеМИД призывает мировое сообщество принять все меры для освобождения Сущенко "Рассмотрение жалобы защиты на решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей Романа Сущенко на три месяца (до 30 сентября 2017 года) состоится в Московском городском суде 13 июля в 10:10 в зале 327", - сказал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые представляют государственную тайну". Уголовное дело против журналиста было возбуждено по статье "шпионаж". 16 июня Сущенко назначили проведение психиатрической экспертизы.